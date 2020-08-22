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В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 22 августа произошёл пожар в агрогородке Лесной Минского района.
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Подразделения МЧС вынесли из помещения квартиросъёмщика, с мужчиной всё хорошо. Также был эвакуирован 41 человек, включая 11 детей. Никто не пострадал.
В 2:40 пламя было потушено.
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Новости Беларуси. Ночью 22 августа произошёл пожар в агрогородке Лесной Минского района. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили задымление на 3...
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