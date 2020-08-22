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В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии

22.08.2020 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 22 августа произошёл пожар в агрогородке Лесной Минского района.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили задымление на 3 этаже пятиэтажного общежития. Выяснилось, что в одной из комнат горит стиральная машина.

В Минском районе из-за стиральной машины произошёл пожар в общежитии
Фото: МЧС Беларуси 

Подразделения МЧС вынесли из помещения квартиросъёмщика, с мужчиной всё хорошо. Также был эвакуирован 41 человек, включая 11 детей. Никто не пострадал.

В 2:40 пламя было потушено.

На неделе пожар случился в общежитии в Сморгони. Горел трёхколёсный велосипед – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. Ночью 22 августа произошёл пожар в агрогородке Лесной Минского района. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели обнаружили задымление на 3...
 
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