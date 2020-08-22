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«Беларусбанк» сообщил, что будут недоступны некоторые услуги

22.08.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Беларусбанк» сообщает, что в связи с заменой оборудования в ближайшие дни будут недоступны некоторые услуги.

В частности:

с 23.30 21.08.2020 до 09.00 22.08.2020 операции по вкладным счетам физлиц и счетам по учету кредитной задолженности (погашение кредитов);
проведение расчетов клиентами посредством системы мгновенных платежей и работа в ПК «Клиент-банк (Web)» c 21.00 21.08.2020 до 00.00 23.08.2020.

Также с 22.08.2020 по 25.08.2020 возможны замедления в работе или кратковременные отключения банковских сервисов.

Кроме того, в связи с проведением платежной системой Visa технологических работ 27.08.2020 с 05.00 до 07.00 возможны перерывы в обслуживании держателей банковских карточек Visa, эмитированных банком, в устройствах, не подключенных к аппаратно-программному комплексу ОАО «Банковский процессинговый центр», а также держателей карточек Visa банков, пользующихся услугами других процессинговых центров, в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, банкоматах, подключенных к АПК.
 
 
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«Беларусбанк» сообщает, что в связи с заменой оборудования в ближайшие дни будут недоступны некоторые услуги.
 
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