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Лукашенко выступил на митинге в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Гродно после встречи с депутатами областного Совета. Об этом
Во время митинга Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская земля принадлежит детям.
Александр Лукашенко поручил Западному оперативному командованию взять на контроль ситуацию с передвижением военных подразделений стран - соседей НАТО.
Он отметил, что главнейшая забота у государства – это люди.
Он заметил, что на сегодняшний момент в стране не все однозначно, в том числе - в трудовых коллективах предприятий.
Фото: БЕЛТА
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Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Гродно после встречи с депутатами областного Совета. Об этом пишет БЕЛТА. Во время митинга...
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