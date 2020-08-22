Лукашенко выступил на митинге в Гродно

Источник материала: ОНТ

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Белорусский президент Александр Лукашенко прибыл на митинг в центре Гродно после встречи с депутатами областного Совета. Об этом пишет БЕЛТА.

Во время митинга Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская земля принадлежит детям.

Александр Лукашенко поручил Западному оперативному командованию взять на контроль ситуацию с передвижением военных подразделений стран - соседей НАТО.

Он отметил, что главнейшая забота у государства – это люди.

Он заметил, что на сегодняшний момент в стране не все однозначно, в том числе - в трудовых коллективах предприятий.





Фото: БЕЛТА

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