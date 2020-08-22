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МВД: задержан причастный к финансированию уличных протестов

22.08.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МВД: задержан причастный к финансированию уличных протестов

Столичные правоохранители заявили о задержании одного из координаторов несанкционированных уличных акций. Об этом сообщает Telegram-канал МВД.

Как сообщили в МВД, 34-летний житель столицы искал и финансировал новых участников митингов.

Правоохранители вышли на него после ареста 37-летнего минчанина, рассказавшего, что встречался с этим мужчиной и тот просил собрать «массовку» для участия в акции протеста взамен за финансовое вознаграждение. 

Как оказалось, за день до этого «клиент» вербовщика вышел из мест заточения. Вербовщик сам подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов Минска и предложил собрать 10-12 человек, чтобы они приняли участие в несанкционированных массовых политических мероприятиях. За это «клиент» получил 60 рублей, а также спиртное и продукты.

Проводится проверка.



Фото БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Столичные правоохранители заявили о задержании одного из координаторов несанкционированных уличных акций. Об этом сообщает Telegram-канал МВД. Как сообщили в МВД,...
 
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