Лукашенко: большая часть фотографий избитых силовиками людей — постановочные кадры

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа назвал «постановочными кадрами» большую часть фотографий избитых во время протестов против официальных результатов выборов силовиками людей.

Мероприятия транслировал канал Russia Today в Youtube.

По словам Лукашенко, различные фейки о пострадавших от действий ОМОНа «постоянно наводняют эфир».

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — заявил он.

Лукашенко высказался также о попытках травли представителей правоохранительных органов. По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место случаи давления.

«Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны», — заявил Лукашенко.

«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», — призвал он.

Кроме того, «поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий».

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