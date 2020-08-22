ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: большая часть фотографий избитых силовиками людей — постановочные кадры

22.08.2020 18:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа назвал «постановочными кадрами» большую часть фотографий избитых во время протестов против официальных результатов выборов силовиками людей.

Мероприятия транслировал канал Russia Today в Youtube.

По словам Лукашенко, различные фейки о пострадавших от действий ОМОНа «постоянно наводняют эфир».

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — заявил он.

Лукашенко высказался также о попытках травли представителей правоохранительных органов. По его словам, доходит до того, что если милиционер приезжает отремонтировать государственную машину, то даже в этом случае имеют место случаи давления.

«Команда из Польши (у нас есть эти телефонные разговоры): давить ментов! За что? Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны», — заявил Лукашенко.

«Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им», — призвал он.

Кроме того, «поступает информация, что здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий».

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа назвал «постановочными кадрами» большую часть фотографий избитых во время протестов против...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Не громите этих людей! Это ваши люди, даже если они где-то ошиблись, простите им»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика