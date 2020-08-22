Навальный до сих пор без сознания: его будут лечить в Германии - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Машина скорой помощи в сопровождении полицейской автоколонны доставила основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в берлинскую больницу "Шарите".

Медицинский рейс, на котором политика доставили в Германию, организовала немецкая неправительственная организация Cinema For Peace, глава которой Джейк Бизилдж лично прибыл к медучреждению.

Автомобиль с Алексеем Навальным и бригадой медиков покинул омскую больницу в ночь на субботу после того, как врачи дали разрешение на его вывоз за рубеж с последующим лечением. Состояние оппозиционера стабильно, угрозы его жизни нет, однако "все равно существуют определенные риски", которые берут на себя родственники Навального.

В четверг, 20 августа, Алексею Навальному внезапно стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, в котором находился оппозиционер, совершил экстренную посадку в Омске. Навального госпитализировали в больницу, где он был направлен в реанимационное отделение. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у оппозиционера токсическое отравление.

Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания.