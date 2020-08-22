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Навальный до сих пор без сознания: его будут лечить в Германии - видео
22.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Машина скорой помощи в сопровождении полицейской автоколонны доставила основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в берлинскую больницу "Шарите".
Медицинский рейс, на котором политика доставили в Германию, организовала немецкая неправительственная организация Cinema For Peace, глава которой Джейк Бизилдж лично прибыл к медучреждению.
© Sputnik / Александр Кряжев
Автомобиль с Алексеем Навальным и бригадой медиков покинул омскую больницу в ночь на субботу после того, как врачи дали разрешение на его вывоз за рубеж с последующим лечением. Состояние оппозиционера стабильно, угрозы его жизни нет, однако "все равно существуют определенные риски", которые берут на себя родственники Навального.
В четверг, 20 августа, Алексею Навальному
Главный врач омской больницы скорой помощи № 1 назвал нарушение обмена веществ основным из "рабочих диагнозов" Алексея Навального. По его словам, в крови и моче пациента не выявили ядов и следов их пребывания.
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Алексея Навального будут лечить в клинике Шарите. Омские врачи разрешили транспортировать его за рубеж. Смотрите на видео, как доставляли политика в Германию.
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