Зарубежные эксперты прокомментировали ситуацию в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Попытки расшатать ситуацию, какие сейчас предпринимают в Беларуси, уже неоднократно были в других странах. Многим экспертам, есть, с чем сравнить. И даже проследить элементы технологии «цветных» революций. Один из экспертов – наблюдал за майданами в Украине.

Пётр Симоненко, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины: «Исходя из того, что мы прожили, какую цену заплатил народ Украины, утверждаю, что сценарий, который реализуют у вас, не отвечает интересами народа Беларуси. Он написан не у вас, опробирован у нас. У вас только модификация. У вас тактика, не можешь убить, задуши в объятиях. Идет подавление воли тех, кто избрал другой путь развития. Интеллектуальные способности их не соответствуют уровню остроты проблем, которые жизнь поставила перед белорусским народом».

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции стран-участниц ЕАЭС: «Я считаю, сейчас судьбоносный момент в истории, в судьбе Лукашенко. Он мог к чему угодно уйти, но сейчас он должен проявить себя, он проявляет как человек, который не боится внешней угрозы, который не то что сплотит белорусское общество, он даёт шанс белорусскому обществу найти внутри себя консенсус. Много проблем, много вопросов к его окружению, но, на мой взгляд, сейчас, чтобы сохранить Беларусь для того, чтобы сохранить мир на наших улицах, то, как мы живем, будет трудно, но сейчас может сделать только он. Понимаете? Несмотря ни на что, может сделать только Лукашенко».

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