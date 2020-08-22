Шок! Бывшему старшему тренеру национальной команды по плаванию омоновцы сломали шейные позвонки

Павел Ситенков – мастер спорта по плаванию, профессиональный атлет и тренер. До недавнего времени (уволился 9 месяцев) — начальник-старший тренер национальной команды РБ по плаванию. 11 августа вечером Павел традиционно вышел на вечернюю пробежку по s13.ru У него сломаны 4 позвонка шейного отдела. Впереди 3 месяца больничного. Это минимальный срок. Когда гродненец вернется к спорту – не знает никто. Гродненский спортсмен рассказал, как его избивал ОМОН и что довелось увидеть за стенками ИВС на Гая. До недавнего времени (уволился 9 месяцев) — начальник-старший тренер национальной команды РБ по плаванию. 11 августа вечером Павел традиционно вышел на вечернюю пробежку по Гродно . Но домой не вернулся. Сейчас он находится в БСМП, пишетУ него сломаны 4 позвонка шейного отдела. Впереди 3 месяца больничного. Это минимальный срок. Когда гродненец вернется к спорту – не знает никто. Гродненский спортсмен рассказал, как его избивал ОМОН и что довелось увидеть за стенками ИВС на Гая.









«Сколько вам платят, гребаные революционеры»

— Вечером я вышел на пробежку. У меня не было с собой ни телефона, ни ключей. Уже возвращался назад. На кольце около филармонии «работал» ОМОН: они останавливали машины, разбивали стекла, доставали оттуда людей и били прямо на земле. Это были люди в черной одежде, с зеленой прямоугольным шевроном, внутри которого была цифра 411. Они были в масках, перчатках, с дубинками и шокерами на поясе. Позже к ним присоединились, так называемые, «космонавты». Они хватали парней, бросали их лицом на землю, заламывали руки. В это время я переходил дорогу и услышал из рации: «Опять этот спортсмен!». Ну и меня сразу «взяли». Схватили под руки, «выбили» мне ноги и я упал головой на асфальт. У меня сразу появилась гематома на голове и дикая боль в позвоночнике.





Всех, кто лежал на земле, начали «паковать» в автозак, рассказывает Павел. Погружали в машину «елочкой» или «ручейком»: люди стояли в проходе на коленях с опущенной вниз головой, сзади становился следующий. В автозаке все по отработанному сценарию: жестокие избиения, унижения, оскорбления и главный вопрос: сколько платят за выход?





— Они кричали, что нам платят европейцы, а им платим мы. Орали, чтобы мы не двигались и не шевелились, иначе вставят дубинку в одно место. С нами был мальчишка 17-летний, его избивали сильнее всех. Потому что в самом начале он пошутил, что нам платят по 50 рублей за выход.

«Били даже девушки-омоновцы»

Во внутреннем дворике ИВС их выгружали как всегда – головой вниз, руки за спиной. Пока шли, били. Там их раздели и принялись искать татуировки («замыленный» сюжет для ГосСМИ). У кого находили, избивали жестко.





— К этому времени боли в позвоночнике не проходили, а только усиливались. Я просил медицинской помощи, но меня не слышали. Мы стояли в позе «бабочки». Те, кто шевелился, получал дубинками по всем частям тела. Те, которые приезжали с метками на теле, их выводили из «отстойника», и уже потом я только слышал крики и стоны. Судя по голосу, избивали даже девушки-омоновцы. Они орали: «Получай, с..ка! Будешь знать, как выходить из дома!».





В «отстойнике» был и инвалид второй группы, и астматик, вспоминает Павел. Они просили о помощи, но врача к ним никто не вызвал и нужного лекарства не дал. У стенки гродненский спортсмен простоял 2.5 часа. Потом был допрос с унижениями, составление протокола.









— Мне еще повезло, что с собой у меня ничего не было – я же на пробежку вышел. Собственно, и предъявить мне было нечего. Меня отвели в камеру ИВС, по дороге традиционно дали пару пинков, получил оскорбительные слова в свой адрес. Меня отвели в четырехместную камеру, сначала я был там третьим. Спустя полтора часа нам «забросили» еще 10 человек.





На протяжении 19 часов, пока Павел Ситенков был в ИВС, он просил врача, потому что боль в позвоночнике сковывала все тело, но его просьбы сотрудники изолятора игнорировали. К слову, под утро крики инвалида второй группы уже закончились, а пожилую женщину, которая также была арестована, вывезли на носилках – она потеряла сознание.

Неодобрительно смотрел в сторону милиции

Судя по составленному протоколу, это основная причина, по которой бывшему тренеру национальной команды поломали позвонки и нанесли многочисленные ушибы сотрудники ОМОНа.





— После обеда был суд в административном корпусе. В протоколе было написано: участвовал в беспорядках, выкрикивал, выражал неодобрительные взгляды в сторону милиции при задерживании. Ничего не выкрикивал, нигде не участвовал – это точно. А неодобрительно смотрел – с этим согласен. А как еще смотреть на все это было?





Павла наказали штрафом в 5 базовых величин. Утром его отпустили, где у ворот ждали его родители – всю ночь они ждали своего сына-спортсмена домой, который вечером вышел на традиционную пробежку и не вернулся. Информации у родителей о сыне никакой не было. Уже позже семья обратилась в травмопункт. С диагнозом перелом четырех позвонков шейного отдела Павел Ситенков сейчас находится в БСМП. Впереди – долгие месяцы лечения и восстановления.



