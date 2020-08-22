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Не только алкоголь. Стало известно, что еще разрушает печень

22.08.2020 19:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Не только алкоголь. Стало известно, что еще разрушает печень

Не только злоупотребление алкоголем негативно воздействует на печень, но и малоподвижный образ жизни, лекарственные препараты и чрезмерное употребление фруктов, пишет radiosputnik.ria.ru со ссылкой на издание Focus и исследования ученых.

Из-за малоподвижного образа жизни могут появиться отложения жировой ткани на внутренних органах, в том числе и на печени, а это провоцирует воспалительные процессы. Регулярные физические упражнения помогут предотвратить ожирение печени.

К ожирению внутренних органов также приводит чрезмерное употребление обычного сахара и фруктов – в них содержится сахар – фруктоза.

Медикаменты, которые принимает человек, тоже влияют на печень. К врачу рекомендуется обращаться при наличии симптомов – повышенная усталость, потеря аппетита, дискомфорт в верхней части живота. Необходимо в первую очередь выяснить, не является ли это побочным эффектом от лекарств.

Фото: iStock 

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Не только злоупотребление алкоголем негативно воздействует на печень, но и малоподвижный образ жизни, лекарственные препараты и чрезмерное употребление фруктов,...
 
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