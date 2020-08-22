ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К белорусским медикам обратились их коллеги из России

22.08.2020 20:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

К белорусским медикам обратились их коллеги из России

Сегодня отдельные силы пытаются политизировать разные сферы белорусского общества, в том числе, и такую чувствительную, как медицина. И, похоже, разумные доводы слушать оппоненты не готовы. Попытки руководства Минздрава обсудить ситуацию в отдельных случаях наталкивались на откровенные провокации и в итоге – приводили к срыву диалога. В связи с этим к белорусским медикам обратились их коллеги из России.

Подробнее – в видеоинформации. 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня отдельные силы пытаются политизировать разные сферы белорусского общества, в том числе, и такую чувствительную, как медицина. И, похоже, разумные доводы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где мы можем заработать на хлеб? Украинские горняки заявили, что готовы работать в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика