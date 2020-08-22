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К белорусским медикам обратились их коллеги из России
Источник материала: ОНТ
Сегодня отдельные силы пытаются политизировать разные сферы белорусского общества, в том числе, и такую чувствительную, как медицина. И, похоже, разумные доводы слушать оппоненты не готовы. Попытки руководства Минздрава обсудить ситуацию в отдельных случаях наталкивались на откровенные провокации и в итоге – приводили к срыву диалога. В связи с этим к белорусским медикам обратились их коллеги из России.
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Сегодня отдельные силы пытаются политизировать разные сферы белорусского общества, в том числе, и такую чувствительную, как медицина. И, похоже, разумные доводы...
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