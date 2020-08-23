Виктория Азаренко стартует на теннисном турнире в Цинциннати

Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко сегодня стартует на теннисном турнире в Цинциннати с призовым фондом почти 2 миллиона долларов. Соперницей белоруски будет Дона Векич из Хорватии.

Векич занимает в рейтинге ВТА 24-е место. Азаренко находится на 59-й позиции. Ориентировочное начало матча — 22 часа. Теннисистки между собой встречались дважды в прошлом году. На турнирах в Сан-Хосе и Цинциннати и оба раза Дона Векич победила Азаренко в двух сетах. Также отметим, что в соревнованиях примет участие и Арина Соболенко, она стартует сразу со второго круга.

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