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Виктория Азаренко стартует на теннисном турнире в Цинциннати

23.08.2020 06:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко стартует на теннисном турнире в Цинциннати

Виктория Азаренко сегодня стартует на теннисном турнире в Цинциннати с призовым фондом почти 2 миллиона долларов. Соперницей белоруски будет Дона Векич из Хорватии.

Векич занимает в рейтинге ВТА 24-е место. Азаренко находится на 59-й позиции. Ориентировочное начало матча — 22 часа. Теннисистки между собой встречались дважды в прошлом году. На турнирах в Сан-Хосе и Цинциннати и оба раза Дона Векич победила Азаренко в двух сетах. Также отметим, что в соревнованиях примет участие и Арина Соболенко, она стартует сразу со второго круга. 

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Виктория Азаренко сегодня стартует на теннисном турнире в Цинциннати с призовым фондом почти 2 миллиона долларов. Соперницей белоруски будет Дона Векич из...
 
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