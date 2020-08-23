|
Лукашенко - Тихону: «В отличие от других ты оказался патриотом»
Источник материала: Tut.by
После своего выступления на митинге в Гродно 22 августа Александр Лукашенко встретил известного белорусского метателя молота Ивана Тихона. Он обнял атлета и поблагодарил его. Видео эпизода
— Спасибо тебе дорогой, в отличие от других, ты оказался патриотом. Встретимся — поговорим, спасибо, Ваня, спасибо, — сказал Лукашенко.
Добавим, что фраза «в отличие от других» — это, вероятно, отсылка к высказыванию другого известного белорусского метателя молота, главы БФЛА Вадима Девятовского, которое тот сделал 21 августа.
Напомним, Девятовский, который ранее всегда поддерживал власть,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он встретил спортсмена в Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)