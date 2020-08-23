Лукашенко - Тихону: «В отличие от других ты оказался патриотом»

Источник материала: Tut.by

После своего выступления на митинге в Гродно 22 августа Александр Лукашенко встретил известного белорусского метателя молота Ивана Тихона. Он обнял атлета и поблагодарил его. Видео эпизода выложено в телеграм-канале «Пул первого».





— Спасибо тебе дорогой, в отличие от других, ты оказался патриотом. Встретимся — поговорим, спасибо, Ваня, спасибо, — сказал Лукашенко.

Добавим, что фраза «в отличие от других» — это, вероятно, отсылка к высказыванию другого известного белорусского метателя молота, главы БФЛА Вадима Девятовского, которое тот сделал 21 августа.

Напомним, Девятовский, который ранее всегда поддерживал власть, написал в Facebook «Лукашенко не мой президент». Тогда же он подтвердил, что это действительно его высказывание, а сделать его попросил его брат Олег. Позже «Трибуна» сообщила , что брат Вадима попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки суицида.