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Минобороны России подписало контракт на поставку беспилотников "Орион"

23.08.2020 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Министерство обороны России и компания "Кронштадт" подписали первый серийный контракт на поставку беспилотников большой продолжительности полета "Орион", заявил РИА Новости генеральный конструктор "Кронштадта" Николай Долженков.

Первый комплект БЛА "Орион" был передан в опытно-войсковую эксплуатацию в апреле 2020 года.

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"Контракт с Минобороны РФ на серийные поставки БЛА "Орион" подписан – детали соглашения разглашать не могу, скажу лишь, что наша машина является единственным крупноразмерным беспилотником отечественной разработки, прошедшим первый этап госиспытаний", - сказал он.

Долженков отметил, что по итогам опытно-войсковой эксплуатации "Ориона" военное ведомство попросило доработать данный БЛА по "ряду дополнительных возможностей". По его словам, до конца 2020 года "Орион" должен получить литеру О1.

БЛА "Орион" - первый в России комплекс воздушной разведки с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный, большой продолжительности полета). Задачи комплекса - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Ракеты "Калибр" и военные дроны

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ближайшей перспективе передаст Минобороны России модернизированные ракеты "Калибр" и новые военные беспилотники, сообщил председатель совета директоров концерна Михаил Фрадков.

© Photo : Министерство обороны РФ
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" с надводного корабля

"На текущий момент ведется более 200 таких работ по всей профильной для нас номенклатуре продукции военного назначения. Если говорить только о работах, результаты которых предполагается в ближайшей перспективе передать государственному заказчику, я бы отметил отдельные инициативные разработки, связанные с созданием отечественных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) военного назначения, средств обнаружения БЛА и борьбы с ними, модернизированных комплексов "Калибр" различного базирования", - сказал Фрадков в интервью журналу "Оборона России".

Сейчас крылатые ракеты "Калибр" – одни из самых эффективных средств поражения, состоящих на вооружении кораблей и подлодок ВМФ России. Широкую известность "Калибры" получили получил во время операции ВКС России по уничтожению международных террористов в Сирии. Первое боевое применение этих крылатых ракет состоялось 7 октября 2015 года, когда с кораблей Каспийской флотилии были нанесены удары по целям на сирийской территории, находившимся на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

"Штиль-1" и арктический "Тор"

Михаил Фрадков также сообщил, что на вооружение российской армии были приняты зенитные ракетные комплексы "Штиль-1" и арктический "Тор-М2ДТ".

"По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" - на вооружение общевойсковых соединений и частей Сухопутных войск и береговых войск ВМФ", - сказал Фрадков в интервью журналу "Оборона России".

© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" на побережье архипелага Новая Земля

По его словам, "Штиль-1" - зенитный ракетный комплекс средней дальности с вертикальным стартом зенитных управляемых ракет для организации круговой обороны боевых кораблей ВМФ от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника. В свою очередь, "Тор-М2ДТ" - "арктический Тор" - это ЗРК малой дальности, созданный специально для работы в арктических условиях при температуре до -50 градусов по Цельсию.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди задач БЛА "Орион" - воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.
 
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