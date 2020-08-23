Беларуский депутат призвал привлечь к ответственности всех, кто издевался над людьми во время протестов

Источник материала: KYKY

Депутат Палаты представителей, экс-заместитель министра иностранных дел Валерий Воронецкий написал в Facebook пост о том, что сомневается в честности высказываний главы МВД Караева про не жесткие разгоны протестов. А также призвал разобраться по закону со всеми фактами о насилии и издевательствах над беларусами. Цитируем.

«По информации СМИ, Министр внутренних дел нашей страны Юрий Караев в ходе встречи с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем заявил, что «каких-то команд на жестокое обращение с людьми, что на улицах, что по пути конвоирования, тем более в местах содержания я не давал». Тогда как же стало возможным в нашей стране с добрым, терпеливым и миролюбивым народом проявление такого насилия к своим согражданам со стороны тех, кто по роду службы призван защищать правопорядок? Получить ответ на этот вопрос нам всем нужно как можно скорее. Потому что насилие и ненависть никогда не должны вернуться в наш дом, на улицы городов и поселков нашей свободной, миролюбивой, суверенной и независимой Беларуси.

Ведь мы, беларусы, не приемлем насилие, нетерпимость, хамство в любых их проявлениях. И мы не можем и не должны допустить сталкивания нас в пропасть гражданского противостояния. Именно поэтому сегодня, не откладывая, наша правоохранительная система, государство в целом, должны оперативно дать правовую оценку произошедшему.

Факты насилия, издевательств и истязаний известны из многочисленных обращений граждан, в том числе и к нам, депутатам.

Полагаю, что по каждому обращению пострадавших граждан должна быть проведена надлежащая и тщательная проверка в соответствии с требованиями закона, и виновные должны быть привлечены к установленной законом ответственности. Ведь закон у нас – один для всех. И никому не дано право его нарушать!

Кроме того, считал бы важным, чтобы информация о допущенных нарушениях со стороны должностных лиц органов внутренних дел и принятых к ним мерам реагирования своевременно представлялась для освещения в СМИ.



Но сегодня перед нами стоит задача не только восстановить справедливость, но и предотвратить новый виток насилия, сохранить гражданский мир и согласие, найти мирный выход из политического кризиса. И поэтому всем нам нужно также научиться терпимости и уважению к позиции и мнению друг друга. И, конечно, как никогда важно сейчас всем нам овладеть умением прощать и каяться!»

Фото обложки: Евгений Ерчак для TUT.by