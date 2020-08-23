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Девять человек погибли на ГЭС в Индии

23.08.2020 11:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девять человек погибли на ГЭС в Индии

В штате Телингана (Индия) на ГЭС произошел пожар. В результате погибли девять человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа».

Уточняется, что во время аварии на станции находились 30 сотрудников. 15 из них эвакуировались через аварийные выходы, шестерых спасли пожарные. Девять человек оказались заблокированы густым дымом. Позднее их тела обнаружили спасатели.

Министр энергетики штата Джагадиш Редди сообщил, что причиной пожара, вероятно, стало короткое замыкание.

Фото: AP Photo

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В штате Телингана (Индия) на ГЭС произошел пожар. В результате погибли девять человек. Об этом информирует агентство «Синьхуа». Уточняется, что во время аварии на...
 
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