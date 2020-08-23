Лукашенко — Тихону: «В отличие от других ты оказался патриотом»









— Спасибо тебе, дорогой, в отличие от других ты оказался патриотом. Встретимся — поговорим, спасибо, Ваня, спасибо, — сказал Лукашенко.





Добавим, что фраза «в отличие от других» — это, вероятно, отсылка к высказыванию другого известного белорусского метателя молота, главы БФЛА Вадима Девятовского, которое тот сделал 21 августа.





Напомним, Девятовский, который ранее всегда поддерживал власть, написал в Facebook: «Лукашенко не мой президент». Тогда же он подтвердил, что это действительно его высказывание, а сделать его попросил его брат Олег. Позже «Трибуна» сообщила, что брат Вадима попал в больницу в тяжелом состоянии после попытки суицида.



