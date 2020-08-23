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В Слуцке прошёл футбольный матч без зрителей. В тишине было слышно, как все ругаются матом
Источник материала: Партизан
В матче слуцкая команда проиграла — 1:2. Но это был один из самых необычных матчей в истории слуцкого футбола.
Так как на трибунах почти никого не было (кроме технического персонала и сотрудников СМИ), на стадионе было тихо. Так тихо, что было слышно, как ругаются матом. Все. И футболисты, и судьи, и тренеры, и игроки на скамье запасных.
Обычно такое не слышно, когда трибуны гудят, рассказали «Кур'еру» те, кто невольно из-за забора прислушивался к ходу игры. Но в этот раз слова, которые использовались для связки фраз и высказывания эмоций, были слышны отчётливо, пишет сайт местного издания
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В матче слуцкая команда проиграла — 1:2. Но это был один из самых необычных матчей в истории слуцкого футбола.
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