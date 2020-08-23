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Госрадио не пустило в эфир трансляцию богослужения в Мариинском костеле

23.08.2020 14:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили представители костела.

Об этом сообщает catholic.by.

Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире Белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.

Накануне Александр Лукашенко посоветовал священнослужителям «заняться своим делом». «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».

Ранее митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко остановить насилие. Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина. Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС. 21 августа министр внутренних дел Юрий Караев встретился c архиепископом Тадеушем Кондрусевичем и обсудил с ним происходящие события.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске,...
 
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