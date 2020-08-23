Госрадио не пустило в эфир трансляцию богослужения в Мариинском костеле

Первый национальный канал Белорусского радио отказал в прямой трансляции воскресной святой мессы из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске, сообщили представители костела.

Об этом сообщает catholic.by.

Прямые трансляции богослужений из минского кафедрального костела Пресвятой Девы Марии до настоящего времени выходили в эфире Белорусского радио еженедельно, утром в воскресенье.

Накануне Александр Лукашенко посоветовал священнослужителям «заняться своим делом». «Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал Лукашенко. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет».