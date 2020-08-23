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Если и те, и другие "за правду", она где-то посередине ― Зейналова

23.08.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Зейналова: главное, чтобы русские и белорусы не поссорились никогда

Массовые акции проходят в Беларуси уже две недели — с вечера 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Вслед за оппонентами действующей власти на улицы вышли и ее сторонники. Российский журналист и телеведущая Ирада Зейналова послушала и тех, и других, и высказала свое мнение: "Главное ―  чтобы люди договорились". 

© Sputnik
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"Согласитесь, одни говорят "мы за правду", другие говорят "мы за правду", где-то правда на самом деле посередине. Если вы договоритесь, все будет хорошо. Нам главное, чтобы вы оставались нашими братьями, друзьями. Мы очень хотим, чтобы мы продолжали жить мирно", ― сказала Зейналова.

Журналист предложила "отрешиться от имен и вообще никаких имен не произносить", но назвала главным, "чтобы русские и белорусы не поссорились никогда, и никто не смог этого сделать".

Напомним, по официальным данным ЦИК, на президентских выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко, набрав больше 80 процентов голосов избирателей. Несогласные с такими данными голосования люди ежедневно выходят на улицы, в первые трое суток протестные акции в жесткой форме подавлялись правоохранительными органами, ОМОН применял резиновые пули, водометы и шумовые гранаты. В общей сложности были задержаны порядка 7 тысяч человек, несколько сотен пострадали. Позднее глава МВД Юрий Караев взял на себя ответственность за насилие при разгоне протестующих.

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На уходящей неделе российский журналист Ирада Зейналова побывала на митингах и в поддержку властей, и в поддержку оппозиции, и сделала вывод, что "правда на самом...
 
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