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Если и те, и другие "за правду", она где-то посередине ― Зейналова
23.08.2020 15:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Массовые акции проходят в Беларуси уже две недели — с вечера 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. Вслед за оппонентами действующей власти на улицы вышли и ее сторонники. Российский журналист и телеведущая Ирада Зейналова послушала и тех, и других, и высказала свое мнение: "Главное ― чтобы люди договорились".
"Согласитесь, одни говорят "мы за правду", другие говорят "мы за правду", где-то правда на самом деле посередине. Если вы договоритесь, все будет хорошо. Нам главное, чтобы вы оставались нашими братьями, друзьями. Мы очень хотим, чтобы мы продолжали жить мирно", ― сказала Зейналова.
Журналист предложила "отрешиться от имен и вообще никаких имен не произносить", но назвала главным, "чтобы русские и белорусы не поссорились никогда, и никто не смог этого сделать".
Напомним, по официальным данным
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