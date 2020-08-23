Абоненты сообщили о проблемах с мобильным интернетом в Минске

Источник материала: Tut.by

Вечером 23 августа в Минске есть проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет. Об этом 42.TUT.BY рассказали несколько абонентов.



Фото: Reuters

Проблемы, по словам абонентов, начались около 18.35. Пользователи всех трех операторов — А1, МТС и life:) — из разных частей города стали сообщать, что мобильный интернет либо полностью отсутствует, либо работает с серьезными перебоями. Мессенджеры не обновляются, открывать интернет-страницы не получается.

Мы проверили — затруднения действительно могут быть. Во всяком случае, через МТС «пробиться» в Сеть не вышло, с А1 ситуация лучше, но интернет-страницы загружаются очень долго — по несколько минут.

С проводным фиксированным интернетом серьезных проблем на момент публикации материала нет.

Напомним, в Минске сегодня проходит многотысячный «Марш свободы». Почитать, что происходит прямо сейчас, можно здесь .