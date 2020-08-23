|
Участники марша вплотную приблизились ко Дворцу независимости
Источник материала: Навiны
Колонна участников
Подступы к резиденции Лукашенко полностью заблокированы силовиками на военной технике.
Участники марша стоят напротив цепи. Некоторые подходят к силовикам с призывом опустить щиты. Силовики пока не реагируют.
Люди скандируют «Позор!», «Уходи!» «Жыве Беларусь!», сообщает БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Колонна участников «Марша новой Беларуси» вплотную приблизилась ко Дворцу независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)