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В Минске наблюдаются перебои с интернетом
Источник материала: Onliner
В районе 18:30 в Минске начались перебои с интернетом. «Отвалились» некоторые внешние ресурсы, социальные сети, перестал работать Telegram и другие мессенджеры. Как сообщают наши читатели, мобильный интернет работает немного лучше, тогда как домашний доступ в сеть функционирует не лучшим образом.
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В районе 18:30 в Минске начались перебои с интернетом. «Отвалились» некоторые внешние ресурсы, социальные сети, перестал работать Telegram и другие мессенджеры. Как...
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