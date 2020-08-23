В Минске наблюдаются перебои с интернетом

Источник материала: Onliner

В районе 18:30 в Минске начались перебои с интернетом. «Отвалились» некоторые внешние ресурсы, социальные сети, перестал работать Telegram и другие мессенджеры. Как сообщают наши читатели, мобильный интернет работает немного лучше, тогда как домашний доступ в сеть функционирует не лучшим образом.

(будет дополнено)