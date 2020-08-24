Беларусь: IT-страна, космическая держава, мирный резидент клуба государств ядерной энергетики

Источник материала: ОНТ

Деревообработка, пищевая промышленность, нефтехимия, машиностроение, фармация – сложно найти отрасль экономики, которую бы не затронула глубокая модернизация. Но что еще важнее – Беларусь создала и продолжает создавать принципиально новые области применения человеческого потенциала.

Например, страны в мире, где производят аминокислоты, можно пересчитать на пальцах одной руки. И мы в одном шаге от этого, национальная биотехнологическая корпорация начинает производство.

Мы запускаем собственную АЭС – таким образом вступаем в клуб ядерных держав, с одной важной оговоркой – мирных. В клубе космических мы уже не первый год. И это далеко не все, что суверенная Беларусь создала сама, умом и стараниями наших людей.

Больше, чем просто предприятие, а по факту – техногород, возведенный за полтора года. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация – кажется, лет двадцать назад о таком производстве и не мечтали. Да и сейчас такой комплекс – на зависть другим странам. И это тот случай, когда корпорация с ее уникальными технологиями – «дитя» современной Беларуси, а не советское наследие. Здесь перерабатывают зерно по-особенному с получением незаменимых аминокислот. На выходе – суперпитательный корм для животных. И это то, что привлечет миллиарды долларов в страну. Ориентир – на экспорт. Плюс место в одному ряду с высокотехнологичными странами.

Входной билет в клуб космических держав Беларусь получила еще восемь лет назад, запустив в космос первый спутник дистанционного зондирования земли. За это время он отснял больше 150 миллионов квадратных километров площадей. Фотографии покупают и другие страны – а это сотни миллионов долларов в бюджет. С такой картинкой из космоса можно и план города составить, и лесные пожары предотвратить, и урожай спрогнозировать. Ну а сейчас – готовы покорять новые космические горизонты. Страны ЕАЭС хотят создать единый банк снимков, а с Россией наша страна намерена запустить еще один спутник.

За электроэнергией теперь не нужно стоять в очереди… у других стран. Своей хватит на всех, плюс экономически выгодно, да и, если нужно, обеспечим ресурсом и других. Вскоре первую партию электроэнергии получат с Белоруской АЭС, в ядерный реактор на первом энергоблоке загрузили топливо. Ввод электростанции: «А» – «закроет» около трети внутренних потребностей в электроэнергии, «Б» – заместит четыре с половиной миллиарда кубометров природного газа в год, «С» – сократит выбросы парниковых газов на семь миллионов тонн.

И в мировом IT-сообществе Беларусь на слуху. И ассоциации с ней – иногда уже очень «айтишные»: Вайбер, «маскарад», «танки». Стало понятно: в стране разработчиков – не счесть. Идея – нужна своя «кремниевая долина». Вот, держите, Парк высоких технологий: резидентам – льготы. Позже – декрет Президента о развитии цифровой экономики. Здесь зеленый свет дается элементам английского права, смарт-контрактам и технологиям блокчейн. И сегодня в команде ПВТ больше 880 компаний, а это ни много ни мало около 63 тысяч человек.

Еще один парк, но уже индустриальный, также в «путеводителе» высокотехнологичных проектов суверенной Беларуси, а если хотите, и новый экономический бренд страны. Кто-то и вовсе называет его связующим звеном бизнеса Европы и Азии. В особой экономической зоне со специальным правовым режимом сегодня «живут» больше 60 компаний-резидентов. До конца года к ним намерены присоединиться еще семь. А если переводить все в суммы заявленных инвестиций – речь пойдет как минимум об одном миллиарде долларов.

«Вместо покупки втридорога – создать свое», «расширить экспортные горизонты и меньше зависеть от других», а еще «не выбрасывать, а превратить в сырье то, где это возможно» – пожалуй, эти современные (и где-то вполне себе очевидные) подходы легли в фундамент новой экономики. А она, в свою очередь, позволяет не только создавать и развивать ранее неизведанные отрасли (не будем забывать, что это еще и рабочие места), но и закреплять за Беларусью новые статусы – «IT-страна», «космическая держава», резидент клуба государств ядерной энергетики. Главное – все это открывает нам доступ к новым рынкам и новым горизонтам.

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