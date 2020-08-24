|
Генеральный прокурор Беларуси предупредил о последствиях несанкционированных акций
Источник материала: Партизан
«Если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно»
23 августа в эфире
«Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. - отмечает Конюк. - И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно».
Также он отметил, что на протестах наблюдаются «откровенные манипуляции». Нарушается порядок проведения массовых мероприятий, установленный международным и национальным законодательством. Об этом забывают или сознательно умалчивают их организаторы.
Генпрокурором было подчеркнуто, что, согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)