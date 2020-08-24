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Генеральный прокурор Беларуси предупредил о последствиях несанкционированных акций

24.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно»

23 августа в эфире телеканала ОНТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что то, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны - это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей, которым что-то не нравится. Хотя и такие есть.

«Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. - отмечает Конюк. - И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно».



Также он отметил, что на протестах наблюдаются «откровенные манипуляции». Нарушается порядок проведения массовых мероприятий, установленный международным и национальным законодательством. Об этом забывают или сознательно умалчивают их организаторы.

Генпрокурором было подчеркнуто, что, согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.
 
 
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«Если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно»
 
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