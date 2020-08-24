В Беларуси с 24 августа упрощается процедура обращения взыскания на заложенное имущество

Источник материала: АФН

В Беларуси с 24 августа 2020 года вступают в силу положения декрета №2, предусматривающие упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное имущество и его реализации юридическими лицами, не являющимися микрофинансовыми организациями.

К указанным юридическим лицам относятся государственные юридические лица, оказывающие бытовые услуги населению и зарегистрированные в сельской местности, а также осуществляющие скупку драгоценных металлов и камней.

В соответствии с декретом юридические лица, не являющиеся микрофинансовыми организациями, но имеющие право осуществлять микрофинансовую деятельность, наделены правом в случае невозвращения микрозайма, обеспеченного залогом, самостоятельно обратить взыскание на заложенное движимое имущество стоимостью менее 100 базовых величин и его реализовать.

Ранее такое право было предоставлено только коммерческим микрофинансовым организациям (ломбардам).

Декретом также определено, что порядок осуществления ломбардами и юридическими лицами, которые вправе осуществлять микрофинансовую деятельность, операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями (в том числе порядок реализации ими драгоценных металлов и драгоценных камней) устанавливается Министерством финансов.

В рамках реализации норм Декрета Советом Министров и Национальным банком принято совместное постановление от 11 августа 2020 г. № 473/18 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 19 апреля 2016 г. № 315/11».

В соответствии с указанным постановлением при осуществлении микрофинансовой деятельности юридическими лицами, оказывающими бытовые услуги и осуществляющими скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, на них распространяются нормы Правил самостоятельного обращения взыскания на движимое имущество, предназначенное для личного, семейного или домашнего использования, которым обеспечено исполнение обязательств по договору микрозайма и сумма оценки которого не превышает 100 базовых величин, а также его самостоятельной реализации, установленные для коммерческих микрофинансовых организаций (ломбардов).

Упрощение процедуры обращения взыскания на заложенное и невыкупленное имущество и его реализации повысит интерес юридических лиц, оказывающих бытовые услуги и осуществляющих скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, к предоставлению гражданам микрозаймов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению доступности указанной финансовой услуги для населения.