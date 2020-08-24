В Китае построят первый «постковидный» жилой район. Каким он будет?

Источник материала: Onliner

Сюнъань, задуманный в 2017 году Си Цзиньпином новый город в 100 километрах от Пекина, должен стать образцом новаторского урбанизма. Проект отличается от многих других новых городов Китая тем, что им занимаются ЦК Компартии и Госсовет КНР: это свидетельствует о его стратегической важности для страны. Среди первых идей для Сюнъаня — его обслуживание исключительно беспилотными автомобилями. Бюро Висенте Гуайарта выиграло конкурс на план его застройки проектом «постковидного» жилого массива, рассчитанного на самообеспечение в случае карантина.

Конкурс на разные типы застройки Сюнъаня шел весной, когда большинство участников сидело по домам из-за пандемии Covid-19. Поэтому, по словам Guallart Architects, естественным было размышление о том, чего им не хватает прямо сейчас, когда выйти из дома нельзя. Так возникла идея жилья, рассчитанного на пребывание там во время длительного карантина: жилья не только комфортного для обитателей, но и обеспечивающего их всем необходимым, практически не зависящего от поставок.













Массив из четырех кварталов соединяет западную планировку с характерной для китайских городов высотной застройкой. В качестве материала выбрано инженерное дерево. Программа включает обычные квартиры, коллективное жилье для молодых и пожилых, офисы, плавательный бассейн, магазины, продовольственный рынок, детский сад, административный центр и пожарную часть.













На первом этаже задуманы мастерские с 3D-принтерами и цифровыми станками, которые способны быстро изготовить необходимые жителям в быту, но по каким-либо причинам недоступные вещи. На кровле разместят теплицы, которые обеспечат жильцов пищей, а на их крышах — солнечные батареи.













В квартирах будут просторные, выходящие на юг террасы, которые должны заменить жильцам «улицу» в случае карантина. Они также служат «термальным буфером» между интерьером и окружающим пространством. Были продуманы и условия для удаленной работы: подключение к сети 5G и домашние офисы.















