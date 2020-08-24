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Минобороны подняло вертолеты против 8 воздушных шаров, запущенных из Литвы

24.08.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство обороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.



"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве подчеркнули, что "полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО". "Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - добавили в Минобороны.
 
 
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Министерство обороны Беларуси зафиксировало попытку нарушения воздушного пространства страны "зондом из восьми воздушных шаров" с литовской стороны.
 
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