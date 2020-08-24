В Беларуси на 24 августа нет закрытых из-за забастовок промпредприятий - Минпром

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, а потом разобраться, кого пригласить туда на работу.





РИА Новости. «По информации, которая имеется у меня, на понедельник в системе Минпрома Беларуси нет предприятий, закрытых из-за забастовок», - сказал Шульга агентству





Как сообщалось, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Лукашенко с 80,1% голосов. В первые дни мирные акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, более 7 тыс человек были задержаны, пострадали сотни человек, трое протестующих скончались.





На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, анонсировалась остановка производств.