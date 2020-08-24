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Штормовое предупреждение из-за гроз и ливней продлили в Беларуси на вторник
24.08.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение продлили в Беларуси на вторник из-за сильных дождей и гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.
© Sputnik Мария Амелина
Желтый уровень опасности из-за грозовой активности и осадков
"Днем во вторник местами по республике ожидаются грозы, в отдельных районах – сильные дожди", - предупредили синоптики.
В целом 25 августа погоду ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром в юго-западной части страны, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные дожди, местами прогремят грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный, западный от слабого до умеренного ветер, при грозах порывистый.
Ночью минимальная температура воздуха составит +8..+14°С, в середине дня потеплеет до +21..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.
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По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, сопровождающаяся сильными осадками и грозами.
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