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Штормовое предупреждение из-за гроз и ливней продлили в Беларуси на вторник

24.08.2020 12:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение продлили в Беларуси на вторник из-за сильных дождей и гроз, об этом сообщили в Белгидрометцентре.

© Sputnik Мария Амелина
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Желтый уровень опасности из-за грозовой активности и осадков объявили в республике на 24 августа. Ожидается, что эти погодные явления сохранятся и 25 августа.

"Днем во вторник местами по республике ожидаются грозы, в отдельных районах – сильные дожди", - предупредили синоптики.

В целом 25 августа погоду ночью будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферных фронтов. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков. Утром в юго-западной части страны, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные дожди, местами прогремят грозы.

В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ожидается юго-западный, западный от слабого до умеренного ветер, при грозах порывистый.

Ночью минимальная температура воздуха составит +8..+14°С, в середине дня потеплеет до  +21..+27°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

 
Теги: Минск
 
 
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По прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода, сопровождающаяся сильными осадками и грозами.
 
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