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Одобрен проект соглашения с РФ по административным правонарушениям в области дорожного движения
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Об этом сообщает
На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.
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Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании...
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