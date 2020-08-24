Одобрен проект соглашения с РФ по административным правонарушениям в области дорожного движения

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Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.