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"Больно, очень больно": молитвы у Стены Плача о Беларуси

24.08.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Больно, очень больно", "То, что происходит… мне даже трудно говорить", "У меня очень много друзей пострадало в этой бойне".


В пятницу в Иерусалиме прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси.

Символичная колонна с красно-белыми флагами прошла через старый город к Стене Плача, чтобы оставить записки с пожеланиями мира.

Белорусская диаспора в Израиле насчитывает около 130 тысяч человек.
 
 
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"Больно, очень больно", "То, что происходит… мне даже трудно говорить", "У меня очень много друзей пострадало в этой бойне".
 
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