"Больно, очень больно": молитвы у Стены Плача о Беларуси





В пятницу в Иерусалиме прошла акция солидарности с протестующими в Беларуси.





Символичная колонна с красно-белыми флагами прошла через старый город к Стене Плача, чтобы оставить записки с пожеланиями мира.





Белорусская диаспора в Израиле насчитывает около 130 тысяч человек.