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Жуткое ДТП под Гомелем: погибли ребенок и женщина, шестеро госпитализированы

25.08.2020 09:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гомельском районе.

Жуткое ДТП под Гомелем: погибли ребенок и женщина, шестеро госпитализированы

По информации региональной Госавтоинспекции, на 418-м километре транзитной трассы М8 (граница — ВитебскГомель — граница Украины) лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Травмы, полученные шестилетним ребенком и 59-летней женщиной оказались несовместимыми с жизнью. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) с повреждениями разной степени тяжести находятся под присмотром врачей.

 
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гомельском районе.
 
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