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Жуткое ДТП под Гомелем: погибли ребенок и женщина, шестеро госпитализированы
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гомельском районе.
По информации региональной Госавтоинспекции, на 418-м километре транзитной трассы М8 (граница — Витебск — Гомель — граница Украины) лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Травмы, полученные шестилетним ребенком и 59-летней женщиной оказались несовместимыми с жизнью. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) с повреждениями разной степени тяжести находятся под присмотром врачей.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гомельском районе.
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