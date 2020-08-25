Жуткое ДТП под Гомелем: погибли ребенок и женщина, шестеро госпитализированы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в Гомельском районе.





По информации региональной Госавтоинспекции, на 418-м километре транзитной трассы М8 (граница — Витебск — Гомель — граница Украины) лоб в лоб столкнулись две легковушки.

Травмы, полученные шестилетним ребенком и 59-летней женщиной оказались несовместимыми с жизнью. Шесть человек (трое детей и трое взрослых) с повреждениями разной степени тяжести находятся под присмотром врачей.