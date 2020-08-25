«Это вам не Россия»: Почему европейские СМИ наконец-то начали правильно писать название Беларуси

Суверенной стране — суверенное название

дает перевод проблемной публикации. «Это вам не Россия»: Почему европейские СМИ наконец-то начали правильно The Village Беларусьперевод проблемной публикации.





Оппозиционные митинги в Беларуси доминируют в заголовках СМИ по всей Европе уже более двух недель. Жестокие репрессии властей вызвали широкий протест и осуждение со стороны Европейского Союза, который заявил, что введет санкции против тех, кто несет ответственность за насилие.





Но некоторых странах освещение президентских выборов и последующих протестов в СМИ заметно отличалось.





Многие страны не называли Беларусь словом «Беларусь».





В Нидерландах национальные газеты и другие СМИ опубликовали на первых страницах статьи о протестах в «Wit-Rusland», что дословно переводится с голландского как «Белая Россия».













А газета De Volkskrant объявила, что больше не будет использовать название «Wit-Rusland», чем вызвала дискуссию в социальных сетях. В заявлении «Де Фолькскрант» сказано, что старое написание «берет свое начало с того времени, когда страной управляли из Москвы», а «Беларусь» будет использоваться для отражения названия страны, получившей независимость в 1991 году.





Чтобы дать понять, что Беларусь является суверенным государством, голландское правительство говорит „Беларусь“ — так же будет делать и De Volkskrant.





Однако на сайте МИДа Нидерландов используются одновременно и «Belarus», и «Wit-Rusland». В заявлении для Euronews представитель министерства подтвердил, что Нидерланды считают, что оба названия являются корректными. «Belarus» используется для официальных документов, но и «Wit-Rusland» также остается в употреблении. «Большинство людей в Нидерландах больше знакомы с «Wit-Rusland», чем с «Belarus», — добавил пресс-секретарь.





Аналогичной политики придерживается и МИД Германии.





Название «Belarus» указано на веб-сайте министерства и официально используется МИДом с марта 1992 года, но и термин «Weißrussland» («Белая Россия») также появляется в сообщениях.





Популярный новостной журнал Der Spiegel 10 августа объявил, что меняет свою политику именования. «Чтобы дать понять, что Беларусь — суверенное государство, которое не является частью России, федеральное Министерство иностранных дел уже некоторое время использует официальное и современное название. Мы согласны с этим утверждением и в будущем будем писать «Belarus» вместо «Weißrussland», — говорится в заявлении.





Несмотря на то, что СМИ Нидерландов и Германии ссылаются на МИДы как на официальные политические источники, Euronews выяснил, что ни одна из стран не ведет себя последовательно.





В официальных документах ООН и собственной конституции страны используется «the Republic of Belarus» («Республика Беларусь») или просто «Belarus» («Беларусь»). И действительно: в 2014 и 2015 годах беларуский МИД написал в твиттере, тегнув международные организации, включая Совет Европы, просьбу использовать слово «Belarus» в соответствии со стандартами ООН.





В некоторых странах ЕС это привело к изменениям. В ноябре 2019 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде впервые с 1992 года посетила Беларусь с официальным визитом для обсуждения двусторонних вопросов. В связи с этим визитом шведское правительство объявило, что теперь оно будет в официальном сообщении использовать термин «Belarus» вместо «Vitryssland» («Белая Россия»).





твиттере. «Мы делаем это, чтобы признать волю беларуского народа, гражданского общества и диаспоры в стремлении подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны», — написала Анн Линде в





Активисты рассказали «Евроньюс», что этот процесс изменения стандартов может растянуться на долгое время. «Прошло почти десять лет с момента направления первой петиции со стороны беларуской диаспоры в МИД до тех пор, пока не произошло официальное изменение названия», — говорит председатель правления Центра новых идей Алеся Рудник.





Этой весной Mediespråkgruppen, которая занимается языком крупнейших шведских СМИ, заявила, что согласна с требованием и изменила свою рекомендацию.





— Очевидно, что шведские граждане не начнут просто так говорить «Беларусь» вместо «Белой России». Тем не менее, массовое внимание к стране сегодня и правильное название страны на страницах значимых изданий должны сделать «Belarus» более понятным и известным наименованием, — говорит глава Центра новых идей Алеся Рудник.





МИД не только выступил за использование слова «Belarus» в шведском языке, но и заявил, что другие страны с латинским алфавитом должны использовать эту форму. И все же в соседней Финляндии на сайте МИДа Беларусь значится как «Valko-Venäjä» («Белая Россия»). «В названиях и написании стран мы следуем инструкциям и рекомендациям финского языкового центра», — сказал представитель министерства в интервью Euronews. И если «Belarus» является рекомендуемым написанием на английском языке, то на финском рекомендуется использовать «Valko-Venäjä».





Есть много других примеров по всей Европе.





Дания («Hviderusland»), Эстония («Valgevene»), Латвия («Baltkrievija») и Литва («Baltarusija») для обозначения Беларуси используют переводы термина «Белая Россия» на свои языки. Это решение многие аналитики и беларуские граждане считают политической некорректностью.





«Я не до конца понимаю, почему они используют это навание, хотя на самом деле не должны», — сказал Николай Пачкаев, председатель Ассоциации беларусов в Великобритании.





Название Беларусь тесно связано с «Белой Русью», но термин «Русь» имеет более широкое географическое и политическое значение, чем просто Россия. Русь, также известная как Рутения, относится к восточнославянским территориям средневековой эпохи, которые сейчас, в основном, принадлежат Беларуси и Украине.





— Название «Белоруссия» появляется в литературе до Первой Мировой войны — это было политической манипуляцией царской России. Но даже если расчленить термин «Белоруссия» на этимологические части и затем дословно перевести, то часть «-руссия» вовсе не означает «Россия», кроме как в тогдашней царскороссийской пропаганде, — говорит Николай Пачкаев.





А после обретения страной независимости в 1991 году ее международное название на английском и французском языках было скорректировано ближе к беларускому языку. «На мой взгляд, английская и французская версии названия — как раз то, что должны использовать СМИ», — отмечает Пачкаев.





«Беларусь этимологически отличается от Белой России, — добавила Алеся Рудник, — и говорить, что «Белоруссия» неправильно из-за политических ассоциаций с Россией. Беларусь является независимой страной с 1991 года и не меняет своего названия.



