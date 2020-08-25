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Воздушный перехват. Смотрите, как может выглядеть тот самый «зонд из воздушных шаров»

25.08.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минобороны объяснили, что такое «антигосударственная символика»


Одна из главных новостей понедельника в информационном пространстве понедельника, 24 августа, — запуск с литовской стороны зонда из воздушных шаров, на перехват которого были подняты боевые вертолеты. В первом сообщении Министерства обороны говорилось, что зонд был с «антигосударственной символикой» — в ведомстве дали пояснения по этому поводу.

Так, в Минобороны объясняют, что «Можно было бы сказать, что речь идет скорее, о символике, не являющейся государственной в нашей стране».

Между тем, в Сети появилось видео, на котором предположительно тот самый зонд. Стоит отметить, что Минобороны эту информацию не подтвердило.

К слову Минобороны сегодня уже давало пояснения, чем воздушные шары могут быть опасны.
 
Теги: Новости
 
 
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В Минобороны объяснили, что такое «антигосударственная символика»
 
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