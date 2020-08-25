Советы адвоката. Как и какие вещи можно передать административно задержанным?

Источник материала: Tut.by

В рубрику «Советы адвоката» продолжают поступать вопросы читателей LADY, связанные с главными событиями августа. В связи с этим мы продолжаем серию своих тематических выпусков. Надеемся, эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

Татьяна Семешко Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат» ; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— В зависимости от конкретного объекта, в котором содержится административно задержанный, список разрешенных к передаче вещей может отличаться от общеустановленного. Поэтому, прежде чем собрать передачу, сверьтесь с информацией, размещенной в общем доступе в интернете, а лучше — заранее уточните всё в конкретном месте содержания. Перечень разрешенных к передаче вещей должен быть вывешен в общем доступе в каждом таком учреждении.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чем регулируется вопрос передач административно задержанным?

Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые задержанные лица могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 года № 996 «Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении которого применено административное задержание».

Что можно передавать задержанным в соответствии с перечнем?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продукты питания (кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся и с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива). Общий вес продуктов питания, которые задержанные лица могут хранить при себе, не должен превышать 5 килограммов. Разрешается хранить продукты питания без ограничения веса несовершеннолетним, лицам, страдающим хроническими заболеваниями (при наличии заключения врача-специалиста), беременным женщинам. Важно: все вещи в передаче, и в том числе — продукты питания, до вручения задержанному подвергаются досмотру. Чтобы пройти его успешно и быстро, хлебобулочные, рыбные и колбасные изделия лучше нарезать заранее. Вафли и печенье — освободить от упаковки или изначально покупать на развес. Конфеты также принимается без упаковки (фантики необходимо снять). Все продукты следует разложить в отдельные прозрачные пакеты; Табачные изделия, спички. Важно: по аналогии с предыдущим пунктом, сигареты следует заблаговременно (до досмотра передачи) достать из упаковки и пересыпать в прозрачный пакет; Одежду (1 комплект) без поясных ремней, подтяжек и галстуков, в том числе верхнюю одежду по сезону, головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек); Спортивный костюм (1 комплект) или домашний халат; Нательное белье (не более 2 комплектов); Носки, чулки или колготки (не более 2 пар); Перчатки или варежки (1 пара); Платки носовые; Тапочки комнатные или спортивные (1 пара); Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампунь, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, кремы, гребень, расческа); Вещевой мешок или сумку; Очки и футляры пластмассовые для очков; Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин); Костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача-специалиста); Мочалку или губку; Шариковую ручку и стержни к ней, простой карандаш; Бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки; Туалетную бумагу; Предметы религиозного культа, изготовленные из недрагоценных металлов; Постельное белье (1 комплект), полотенце; Книги, издания периодической печати, в том числе учебные, религиозные (не более 5 наименований); Учебники, учебные пособия (без ограничения их количества) — для несовершеннолетних задержанных лиц; Школьно-письменные принадлежности — для несовершеннолетних задержанных лиц; Фотографии (не более 2); Настольные игры — шашки, шахматы, домино, нарды (по 1 комплекту на камеру); Лекарственные средства (по назначению врача-специалиста).

Важно: из правил следует, что лекарственные средства могут быть назначены государственной организацией здравоохранения, а также медицинским работником самого места содержания.

При передаче лекарственных средств, назначенных государственной организацией здравоохранения, следует позаботиться о подтверждающих документах (иметь на руках информацию о назначении врачом конкретного лекарственного средства и т.д.).

Следует учитывать также, что как правило, в местах содержания предусмотрено отдельное приемное время именно для передачи лекарств — обычно их принимает медицинский работник;

По поводу назначения лекарственных средств медицинским работником самого места содержания необходимо отметить следующее. Задержанные лица, доставленные в места содержания, должны быть опрошены и осмотрены медицинским работником, а при его отсутствии в штате — опрошены начальником места содержания или дежурным о состоянии здоровья. В том числе, эта мера установлена для определения лиц, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи, и для выявления заболеваний, требующих постоянного приема лекарственных средств. При этом медицинский работник вправе назначить лекарственные средства задержанному. Кроме того, в случае необходимости задержанному должно быть организовано оказание медицинской помощи.

Зажигалку разового пользования; Зеркало карманное; Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов; Электрический кипятильник бытовой заводского изготовления (мощностью не более 500 Вт).

Также, задержанным лицам разрешено иметь при себе документы и записи, относящиеся к делу об административном правонарушении либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.

Всего по общему правилу задержанным лицам разрешается получать передачи общим весом не более 5 килограммов в три дня.

Все вышеперечисленное задержанные могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету.

Важно: иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, запрещено.

При этом, как уже было указано выше, прежде чем собрать передачу, целесообразно проверить вышеуказанную информацию применительно к конкретному месту содержания задержанного.