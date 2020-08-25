ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Советы адвоката. Как и какие вещи можно передать административно задержанным?

25.08.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В рубрику «Советы адвоката» продолжают поступать вопросы читателей LADY, связанные с главными событиями августа. В связи с этим мы продолжаем серию своих тематических выпусков. Надеемся, эта информация будет вам полезна, а еще лучше — не понадобится.

  • Татьяна Семешко

    Адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро «Ваш частный адвокат»; телефоны: +375 33 688−66−36, +375 29 388−66−36, +375 25 688−66−36, 8 017 399-66-36.

— В зависимости от конкретного объекта, в котором содержится административно задержанный, список разрешенных к передаче вещей может отличаться от общеустановленного. Поэтому, прежде чем собрать передачу, сверьтесь с информацией, размещенной в общем доступе в интернете, а лучше — заранее уточните всё в конкретном месте содержания. Перечень разрешенных к передаче вещей должен быть вывешен в общем доступе в каждом таком учреждении.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чем регулируется вопрос передач административно задержанным?

Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, которые задержанные лица могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 года № 996 «Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении которого применено административное задержание».

Что можно передавать задержанным в соответствии с перечнем?


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
  1. Продукты питания (кроме требующих тепловой обработки, скоропортящихся и с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива). Общий вес продуктов питания, которые задержанные лица могут хранить при себе, не должен превышать 5 килограммов. Разрешается хранить продукты питания без ограничения веса несовершеннолетним, лицам, страдающим хроническими заболеваниями (при наличии заключения врача-специалиста), беременным женщинам. Важно: все вещи в передаче, и в том числе — продукты питания, до вручения задержанному подвергаются досмотру. Чтобы пройти его успешно и быстро, хлебобулочные, рыбные и колбасные изделия лучше нарезать заранее. Вафли и печенье — освободить от упаковки или изначально покупать на развес. Конфеты также принимается без упаковки (фантики необходимо снять). Все продукты следует разложить в отдельные прозрачные пакеты;
  2. Табачные изделия, спички. Важно: по аналогии с предыдущим пунктом, сигареты следует заблаговременно (до досмотра передачи) достать из упаковки и пересыпать в прозрачный пакет;

  3. Одежду (1 комплект) без поясных ремней, подтяжек и галстуков, в том числе верхнюю одежду по сезону, головной убор, обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек);

  4. Спортивный костюм (1 комплект) или домашний халат;

  5. Нательное белье (не более 2 комплектов);

  6. Носки, чулки или колготки (не более 2 пар);

  7. Перчатки или варежки (1 пара);

  8. Платки носовые;

  9. Тапочки комнатные или спортивные (1 пара);

  10. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, жидкое мыло или шампунь, зубная щетка, зубная паста, пластмассовые футляры для мыла и зубной щетки, кремы, гребень, расческа);

  11. Вещевой мешок или сумку;

  12. Очки и футляры пластмассовые для очков;

  13. Косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди пластмассовые (для женщин);

  14. Костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача-специалиста);

  15. Мочалку или губку;

  16. Шариковую ручку и стержни к ней, простой карандаш;

  17. Бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, открытки, почтовые марки;

  18. Туалетную бумагу;

  19. Предметы религиозного культа, изготовленные из недрагоценных металлов;

  20. Постельное белье (1 комплект), полотенце;

  21. Книги, издания периодической печати, в том числе учебные, религиозные (не более 5 наименований);

  22. Учебники, учебные пособия (без ограничения их количества) — для несовершеннолетних задержанных лиц;

  23. Школьно-письменные принадлежности — для несовершеннолетних задержанных лиц;

  24. Фотографии (не более 2);

  25. Настольные игры — шашки, шахматы, домино, нарды (по 1 комплекту на камеру);

  26. Лекарственные средства (по назначению врача-специалиста).

Важно: из правил следует, что лекарственные средства могут быть назначены государственной организацией здравоохранения, а также медицинским работником самого места содержания.

При передаче лекарственных средств, назначенных государственной организацией здравоохранения, следует позаботиться о подтверждающих документах (иметь на руках информацию о назначении врачом конкретного лекарственного средства и т.д.).

Следует учитывать также, что как правило, в местах содержания предусмотрено отдельное приемное время именно для передачи лекарств — обычно их принимает медицинский работник;

По поводу назначения лекарственных средств медицинским работником самого места содержания необходимо отметить следующее. Задержанные лица, доставленные в места содержания, должны быть опрошены и осмотрены медицинским работником, а при его отсутствии в штате — опрошены начальником места содержания или дежурным о состоянии здоровья. В том числе, эта мера установлена для определения лиц, нуждающихся в оказании скорой медицинской помощи, и для выявления заболеваний, требующих постоянного приема лекарственных средств. При этом медицинский работник вправе назначить лекарственные средства задержанному. Кроме того, в случае необходимости задержанному должно быть организовано оказание медицинской помощи.

  1. Зажигалку разового пользования;

  2. Зеркало карманное;

  3. Часы наручные или карманные из недрагоценных металлов;

  4. Электрический кипятильник бытовой заводского изготовления (мощностью не более 500 Вт).

Также, задержанным лицам разрешено иметь при себе документы и записи, относящиеся к делу об административном правонарушении либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.

Всего по общему правилу задержанным лицам разрешается получать передачи общим весом не более 5 килограммов в три дня.

Все вышеперечисленное задержанные могут иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету.

Важно: иметь при себе, хранить, получать в передачах и приобретать по безналичному расчету предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, запрещено.

При этом, как уже было указано выше, прежде чем собрать передачу, целесообразно проверить вышеуказанную информацию применительно к конкретному месту содержания задержанного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рубрику «Советы адвоката» продолжают поступать вопросы читателей LADY, связанные с главными событиями августа. В связи с этим мы продолжаем серию своих...
 
Новости дня
Новости разные
 
«А кто ответит за пострадавших ОМОНовцев?» Как я забирал машину, оштрафованную за то, чего я не делал
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика