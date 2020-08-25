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Два работника ТРК "Витебск" тоже объявили забастовку - требуют честных выборов и прекращения репрессий
Источник материала: Партизан
О начале забастовки объявили два сотрудника телерадиокомпании «Витебск», они написали об этом заявления руководителю ТРК сенаторке Елене Пантюховой и председателю «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту.
Бастуют автор и ведущая популярной программы «Время Арт» Татьяна Ивановская и главный инженер ТРК «Витебск» Владимир Зайцев. В своем заявлении они написали, что присоединяются к национальной забастовке для скорейшей нормализации в стране и выражают ей протест против фальсификации выборов.
— Со вчерашнего дня мы приходим на работу к 9:00 и сидим на посту до 18:00. Но свои трудовые обязанности не выполняем. Пока нас двое, — сообщила по телефону «
Заявление бастующих содержит требования о проведении новых честных выборов, освобождении всех политзаключенных и расследовании всех случаев применения силы против мирных демонстрантов.
Ранее открытое письмо с подобными требованиями подписали более 200 медиков Витебска и почти 500 железнодорожников.
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Два работника ТРК "Витебск" тоже объявили забастовку - требуют честных выборов и прекращения репрессий
О начале забастовки объявили два сотрудника телерадиокомпании «Витебск», они написали об этом заявления руководителю ТРК сенаторке Елене Пантюховой и...
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