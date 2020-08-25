Проект соглашения о взаимном признании административных нарушений — путь к общей базе? (видео)

Источник материала: Onliner Вчера пресс-служба Александра Лукашенко сообщила: одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Информации на данный момент крайне мало. Впрочем, одной формулировки достаточно, чтобы предположить — это реальный шаг на пути к созданию единой базы. Об этом говорилось давно, но на официальном уровне о первых подвижках объявлено именно сейчас. Что это значит?

Что заявила пресс-служба Лукашенко?

Александр Лукашенко подписал указ, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба.

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.

Ситуация на текущий момент

Сейчас белорусские регистрационные знаки для сотрудника ГИБДД России — это ничего не значащий набор цифр и буквенных символов. Равно как и российские номера — для сотрудника белорусской ГАИ. А следовательно, система фото- и видеофиксации не видит такие машины, и отсылать «письма счастья» некуда.

В условиях открытой границы данным обстоятельством не преминули воспользоваться некоторые водители.

Есть примеры, и это не секрет: некоторые россияне зарегистрировали свои автомобили в Беларуси на подставных лиц и рассекают по полосам для общественного транспорта на зависть остальным москвичам и петербуржцам.

Была и обратная схема, о которой нам сообщили, но чему фактического подтверждения у нас нет: якобы белорусы, лишенные водительских прав в РБ, получали удостоверения в РФ. Если это правда, то подобный маневр следует воспринимать как эффективный способ избежать ответственности.

Впрочем, если очень надо установить нарушителя и это воспринимается чуть ли не как личная цель кого-то из начальников, то регистрация транспортного средства в другой стране не является препятствием.

Можно вспомнить случай, когда Chevrolet с номерами Московской области дрифтовал на Октябрьской площади в Минске (январь 2015 года). Машина успела уехать в Россию, но вскоре личность водителя установили, в отношении него должны были составить протокол. Подчеркнем, это был исключительный случай.

В Беларуси применяется и другой способ привлечения к ответственности водителей/владельцев автомобилей с иностранными (российскими) номерами, если нарушение было зафиксировано камерой скорости. На трассе М1 организованы пункты контроля и оплаты, где с помощью сотрудников ГАИ с нерезидентов взимаются штрафы за превышение скорости, зафиксированное датчиками фотофиксации. На наш взгляд, это довольно ресурсозатратная технология, которая не обеспечивает привлечение 100% нарушителей (что в принципе вряд ли возможно).

А как будет после принятия соглашения? Два варианта

Пока не ясно, как именно будет реализована схема привлечения к ответственности. Принципиальный момент — получат ли российские и белорусские правоохранительные органы доступ к информации о месте регистрации владельцев транспортных средств, прошлых нарушениях и так далее?

Первый вариант. Не получат. В таком случае технически это может быть реализовано так: информация передается коллегам в другую страну, а те пытаются взыскать штраф или привлечь нарушителя к ответственности другим способом.

В этом случае возрастет нагрузка на систему, которая должна обрабатывать запросы.

Для Беларуси это сложный момент. Напомним, несмотря на громкие заявления, автоматическая система по привлечению владельцев транспортных средств за неправильную парковку в полной мере так и не заработала. Хотя законодательно и функционально (прибор «Паркрайт» демонстрировали журналистам неоднократно) технология будто бы давно отработана и готова.

Второй вариант. Доступ все же получат. Тогда появляется масса вопросов: как будет организована отправка «писем счастья» — напрямую или через местных коллег? На каком правовом основании правоохранительные органы одной страны станут привлекать к ответственности граждан другой страны? Что будут делать, если оплата не последует?

Чем чревато попадание персональных данных в чужие руки? Достаточно напомнить о нашумевших историях об «украденных» автомобилях-двойниках...

Еще один непонятный момент: куда будут переводить деньги и как? В российский бюджет? А россияне — в белорусский? Или же будет принята некая система взаимовычетов наподобие той, что применяется в страховой сфере?

Сейчас уместно вспомнить опыт Евросоюза, страны которого делятся друг с другом информацией о регистрации автомобиля, чтобы можно было привлечь водителя за нарушение, зарегистрированное камерой скорости. Однако ЕС пришел к данной системе не стремительно, а планомерно, датчики фото- и видеофиксации применяются там давно, европейцы бережно относятся к персональным данным. А вот как будет в нашей ситуации, сказать пока сложно.