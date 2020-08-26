ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объединенный штаб Тихановской заметил нелегитимность правительства РБ

26.08.2020 08:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Объединенный штаб Светланы Тихановской наконец-то заметил, что нынешнее правительство Беларуси нельзя назвать легитимным, поскольку была нарушена процедура его назначения.

По этому поводу штаб записал очередное видеообращение Марии Колесниковой, в котором она рассказывает, что согласно 83 статьи Конституции РБ вновь избранный президент назначает новое правительство только после проведения инаугурации.

Сразу после объявления ЦИКом «чэсных и прозрачных» итогов выборов, Лукашенко отправил правительство в отставку. Далее, согласно законодательству, до 9 октября должна быть проведена процедура инаугурации. Однако уже 19 августа Лукашенко назначил новое правительство.

Следующий момент сводится к тому, что по статье 106 Конституции РБ премьер-министр назначается президентом, но его кандидатура требует согласования в нижней палате парламента. Понятно, что если бы Лукашенко выдвинул кандидатуру Головченко даже до инаугурации, то нынешний состав палатки не стал бы перечить и поддержал бы ее. Но Лукашенко не стал делать даже этого – он просто назначил премьера и всё.

Не исключено, что штаб Тихановской в принципе попридержал этот козырь до тех пор, пока свой прекрасный вердикт не озвучил вчера Верховный суд Беларуси, заявивший о том, что законодательством не предусмотрена процедура обжалования результатов состоявшихся выборов, итоги которых ЦИК признала действительными.

Либо есть еще некие триггеры, которых известно на данный момент только Объединенному штабу.

Но нельзя исключать и возможность, что Лукашенко мог провести закрытую, непубличную инаугурацию, собрав в том числе и необходимое число верных и молчаливых депутатов для согласования кандидатуры премьера. Это было бы в духе белорусского правителя, который теперь может с издевкой заявить: «Пока делили портфели в своем Координационном совете, профукали и инаугурацию, и согласование премьера».

Президентский срок Лукашенко истекает 5 ноября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объединенный штаб Светланы Тихановской наконец-то заметил, что нынешнее правительство Беларуси нельзя назвать легитимным, поскольку была нарушена процедура его...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нам пишут, что сотрудникам EPAM и Wargaming предлагают переезд. Спросили у компаний, так ли это
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика