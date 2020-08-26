Объединенный штаб Тихановской заметил нелегитимность правительства РБ

Источник материала: АФН

Объединенный штаб Светланы Тихановской наконец-то заметил, что нынешнее правительство Беларуси нельзя назвать легитимным, поскольку была нарушена процедура его назначения.

По этому поводу штаб записал очередное видеообращение Марии Колесниковой, в котором она рассказывает, что согласно 83 статьи Конституции РБ вновь избранный президент назначает новое правительство только после проведения инаугурации.

Сразу после объявления ЦИКом «чэсных и прозрачных» итогов выборов, Лукашенко отправил правительство в отставку. Далее, согласно законодательству, до 9 октября должна быть проведена процедура инаугурации. Однако уже 19 августа Лукашенко назначил новое правительство.

Следующий момент сводится к тому, что по статье 106 Конституции РБ премьер-министр назначается президентом, но его кандидатура требует согласования в нижней палате парламента. Понятно, что если бы Лукашенко выдвинул кандидатуру Головченко даже до инаугурации, то нынешний состав палатки не стал бы перечить и поддержал бы ее. Но Лукашенко не стал делать даже этого – он просто назначил премьера и всё.

Не исключено, что штаб Тихановской в принципе попридержал этот козырь до тех пор, пока свой прекрасный вердикт не озвучил вчера Верховный суд Беларуси, заявивший о том, что законодательством не предусмотрена процедура обжалования результатов состоявшихся выборов, итоги которых ЦИК признала действительными.

Либо есть еще некие триггеры, которых известно на данный момент только Объединенному штабу.

Но нельзя исключать и возможность, что Лукашенко мог провести закрытую, непубличную инаугурацию, собрав в том числе и необходимое число верных и молчаливых депутатов для согласования кандидатуры премьера. Это было бы в духе белорусского правителя, который теперь может с издевкой заявить: «Пока делили портфели в своем Координационном совете, профукали и инаугурацию, и согласование премьера».

Президентский срок Лукашенко истекает 5 ноября.