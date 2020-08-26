Тихановская: Лукашенко больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть

Находящаяся в Литве кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала власти прекратить давление на членов Координационного совета по урегулированию политиеского кризиса в стране и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского.





Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и руководитель стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский были задержаны 25 августа и арестованы на 10 суток.

«Ни для кого не секрет, что Беларусь переживает острый политический кризис. Его причина – фальсификация выборов, — говорится в заявлении Тихановской, которое распространила ее пресс-служба. — Если бы голоса избирателей были подсчитаны честно, не было бы никакого недовольства людей. Белорусов возмутило то, что после нечестных выборов победителем был объявлен бывший президент Александр Лукашенко, которому народ отказал в доверии и поддержке. Лукашенко уже не сможет управлять страной, так как люди требуют, чтобы он ушел. Его больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть».

Тихановская напоминает, что «Координационный совет выступает за урегулирование политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведение новых честных выборов».

«Но вместо поиска диалога администрация уходящего президента занимается мелочными обвинениями и преследованиями, — говорится в заявлении. — Это свидетельствует об отсутствии у чиновников и судей государственного мышления. Надо думать в первую очередь об интересах страны, а не об интересах того, кто должен уйти по требованию народа. Никакие репрессии не будут приняты нашим обществом. Никакие попытки удержания власти не помогут избежать ответственности за репрессии».

Координационный совет, отмечает кандидат в президенты, представляет интересы большинства белорусов. «И наше стремление к переменам сильнее, чем ваш страх. Я призываю правоохранителей безотлагательно прекратить давление на членов Координационного совета и освободить Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Не пробуйте запугать нас и сами не бойтесь идти на открытый диалог с народом, к которому призывает Координационный совет!», — говорится в заявлении.

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