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Рекорд Месси: Барселона готова отпустить Месси только за огромную сумму в истории футбола

26.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клуб намерен побить рекорд в 222 миллиона евро.



Руководство Барселоны, после заявления своего нападающего Лионеля Месси о желании покинуть клуб, готово рассмотреть варианты с продажей игрока. Об этом сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC.

Однако попрощаться с аргентинцем "сине-гранатовые" согласятся только, установив рекорд. Самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. Теперь каталонцы хотят превзойти его и рассмотрят только те предложения по Месси, которые будут превышать сумму в 222 миллиона. 
 
 
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