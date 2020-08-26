Рекорд Месси: Барселона готова отпустить Месси только за огромную сумму в истории футбола









сообщает AS со ссылкой на радиостанцию RAC. Руководство Барселоны, после заявления своего нападающего Лионеля Месси о желании покинуть клуб, готово рассмотреть варианты с продажей игрока. Об этомAS со ссылкой на радиостанцию RAC.





Однако попрощаться с аргентинцем "сине-гранатовые" согласятся только, установив рекорд. Самым дорогим трансфером в истории футбола был переход Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. Теперь каталонцы хотят превзойти его и рассмотрят только те предложения по Месси, которые будут превышать сумму в 222 миллиона.



