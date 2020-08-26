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Следственный комитет проводит проверку по факту гибели слесаря на одном из предприятий Гомеля

26.08.2020 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели слесаря на одном из предприятий Гомеля

В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели работника одного из местных предприятий. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает Следственный комитет.

Согласно данным следствия, инцидент произошел вечером 25 августа, когда слесарь-сантехник одного из предприятий облцентра спустился в технологический колодец для того, чтобы перекрыть подачу воды в трубе. После спуска у 58-летнего мужчины резко ухудшилось самочувствие, он потерял сознание. Узнав об этом, сотрудники предприятия спустили в колодец еще одного сантехника, который также внезапно почувствовал недомогание, после чего уго вытащили. 

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали из колодца тело первого слесаря, однако к тому моменту он уже был мертв. Медики констатировали его смерть. Второй слесарь был госпитализирован. 

По факту гибели работника предприятия проводится проверка. Опрашиваются другие работники предприятия, также была изъята документация по охране труда, в данный момент она изучается следователями. 

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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели работника одного из местных предприятий. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщает Следственный...
 
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