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«Подав сигнал, никому не помешал. Сказали, аварийная обстановка, несмотря на видео» (видео)

26.08.2020 18:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Рубрику «Гудок» пополняет история минчанина Владимира. Он не скрывает: «Подал звуковой сигнал, чтобы поддержать протестующих, стоявших у края тротуара». Вскоре его остановили сотрудники ГАИ и составили протокол по части 10 статьи 18.14 КоАП, то есть за создание аварийной обстановки. Видео, которое снимал Владимир, ставит под сомнение факт помехи.

Владимир предоставил две записи. На одном видео в боковом зеркале можно видеть обстановку на дороге позади Toyota. На втором — снятом регистратором — ситуация впереди машины. «Если рядом не было машин, то кому я создал аварийную обстановку?» — задает вопрос автомобилист.

В протоколе инспектор указал: «Водитель подавал звуковой сигнал не для предотвращения ДТП, чем создал аварийную остановку для других участников движения, вынудив изменить скорость движения». У автомобилиста изъяли водительское удостоверение. В свою очередь, Владимир указал в объяснениях, что подавал сигнал, «чтобы выразить солидарность с цепью людей, вышедших протестовать против фальсификации выборов в Беларуси».

«Подав сигнал, никому не помешал. Сказали, аварийная обстановка, несмотря на видео» (видео)

«Подав сигнал, никому не помешал. Сказали, аварийная обстановка, несмотря на видео» (видео)

«Подав сигнал, никому не помешал. Сказали, аварийная обстановка, несмотря на видео» (видео)

«Я готов ответить и за движение по полосе общественного транспорта, и за подачу сигнала по ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ, — говорит Владимир. — Но уверен, создания аварийной обстановки не было — это подтверждается и отсутствием заявления (опроса) от другого участника, и двумя видео ситуации». Рассмотрение дела должно состояться завтра, в четверг 26 августа.

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Рубрику «Гудок» пополняет история минчанина Владимира. Он не скрывает: «Подал звуковой сигнал, чтобы поддержать протестующих, стоявших у края тротуара». Вскоре...
 
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