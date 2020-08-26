«Подав сигнал, никому не помешал. Сказали, аварийная обстановка, несмотря на видео» (видео)

Источник материала: Onliner

Рубрику «Гудок» пополняет история минчанина Владимира. Он не скрывает: «Подал звуковой сигнал, чтобы поддержать протестующих, стоявших у края тротуара». Вскоре его остановили сотрудники ГАИ и составили протокол по части 10 статьи 18.14 КоАП, то есть за создание аварийной обстановки. Видео, которое снимал Владимир, ставит под сомнение факт помехи.

Владимир предоставил две записи. На одном видео в боковом зеркале можно видеть обстановку на дороге позади Toyota. На втором — снятом регистратором — ситуация впереди машины. «Если рядом не было машин, то кому я создал аварийную обстановку?» — задает вопрос автомобилист.

В протоколе инспектор указал: «Водитель подавал звуковой сигнал не для предотвращения ДТП, чем создал аварийную остановку для других участников движения, вынудив изменить скорость движения». У автомобилиста изъяли водительское удостоверение. В свою очередь, Владимир указал в объяснениях, что подавал сигнал, «чтобы выразить солидарность с цепью людей, вышедших протестовать против фальсификации выборов в Беларуси».













«Я готов ответить и за движение по полосе общественного транспорта, и за подачу сигнала по ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ, — говорит Владимир. — Но уверен, создания аварийной обстановки не было — это подтверждается и отсутствием заявления (опроса) от другого участника, и двумя видео ситуации». Рассмотрение дела должно состояться завтра, в четверг 26 августа.

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