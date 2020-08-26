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Общественный деятель из Сербии – белорусам: «Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий»

26.08.2020 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Обращение к белорусской молодежи. Его авторы – участники известного фольклорного коллектива «Косовские пионы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Известный коллектив из Сербии обратился к белорусской молодежи

Долгое время ансамблем руководит актриса театра и кино, сценарист и режиссер документальных фильмов, общественный деятель Ивана Жигон. Она не раз приезжала в Беларусь, была и гостем нашего телеканала.  

Общественный деятель из Сербии – белорусам: «Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий»

Ивана Жигон, актриса, сценарист, режиссер (Сербия):  
Очень тяжело, потому что очень много хочется из сердца сказать вам. У нас была честь с «Косовскими пионами», ансамблем, выступать в ваших городах. И потом мы выступали во всем мире – и в Америке, и в Париже перед министром культуры, и в Швейцарии, и на Балканах. Всюду.  

Но наши дети потом, студенты, как они росли, все сравнивали с тем, что они видели в Беларуси. «Это же ничего в сравнении с Минском. Это город света», – говорят они. Они запомнили не только свет ваших улиц – свет вашего быта, ваших глаз, ваших душ прежде всего.  

Общественный деятель из Сербии – белорусам: «Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий»

 Вы ищете на улицах свободы, потому что вы свободолюбивый народ. Они пользуются вашими лучшими качествами. Но это подмена понятий. Вы должны очнуться. Это настоящая подмена понятий.  

Вы разрушаете плотину, которую вы делали подвигом. Делали во главе с вашим Президентом. Невозможно. Если вы разрушите эту плотину, все рухнет на вас. Мы это прожили после нашей «цветной революции». Я всегда говорю: это контрреволюция была.  

Но мы верим в вас и веруем в победу справедливости.  

Люди в материале: Ивана Жигон

 
 
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Новости Беларуси. Обращение к белорусской молодежи. Его авторы – участники известного фольклорного коллектива «Косовские пионы», сообщили в программе Новости «24...
 
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