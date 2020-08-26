Женщина отказалась от алкоголя и показала, как это ее изменило

Источник материала: ОНТ

Австралийка Жюстин Уитчёрч на своем примере показала, как может изменить человека пересмотр своих привычек. Историю об этом опубликовало издание Daily Mail .

Стимулом изменений послужила дочь австралийки. Она испугалась за мать, которая могла выпить три бутылки вина в день. Опасения ребёнка подтвердил и доктор, который предупредил женщину, что такое количество алкоголя может привести к летальному исходу. У женщины был высокий риск сердечного приступа, синяки по всему телу и постоянно выпадающие волосы.





Жюстин решила бросить пить и кардинально изменила свою жизнь.

47-летняя австралийка бросила пить 7 лет назад и с тех пор придерживается здорового образа жизни. За это время она похудела на 17 кг и приняла участие в четырех соревнованиях фитнес-моделей.





Жюстин дала совет всем, кто не хочет оправдываться перед друзьями, почему они не пьют: «Нужно просто налить с такан газировку и добавить немного яблочного сока. Тогда все будут думать, что у вас в бокале шампанское и не будут приставать с расспросами».

Женщина призналась: полюбить спорт ей помог тренер. Жюстин настолько втянулась, что даже сама стала тренером и фитнес-моделью.





Фото: jusswhitchurch

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