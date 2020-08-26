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Женщина отказалась от алкоголя и показала, как это ее изменило

26.08.2020 21:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина отказалась от алкоголя и показала, как это ее изменило

Австралийка Жюстин Уитчёрч на своем примере показала, как может изменить человека пересмотр своих привычек. Историю об этом опубликовало издание Daily Mail.

Стимулом изменений послужила дочь австралийки. Она испугалась за мать, которая могла выпить три бутылки вина в день. Опасения ребёнка подтвердил и доктор, который предупредил женщину, что такое количество алкоголя может привести к летальному исходу. У женщины был высокий риск сердечного приступа, синяки по всему телу и постоянно выпадающие волосы.


Жюстин решила бросить пить и кардинально изменила свою жизнь. 

47-летняя австралийка бросила пить 7 лет назад и с тех пор придерживается здорового образа жизни. За это время она похудела на 17 кг и приняла участие в четырех соревнованиях фитнес-моделей.


Жюстин дала совет всем, кто не хочет оправдываться перед друзьями, почему они не пьют: «Нужно просто налить с такан газировку и добавить немного яблочного сока. Тогда все будут думать, что у вас в бокале шампанское и не будут приставать с расспросами».

Женщина призналась: полюбить спорт ей помог тренер. Жюстин настолько втянулась, что даже сама стала тренером и фитнес-моделью.


Фото: jusswhitchurch

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Австралийка Жюстин Уитчёрч на своем примере показала, как может изменить человека пересмотр своих привычек. Историю об этом опубликовало издание Daily Mail. Стимулом...
 
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