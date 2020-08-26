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Моравецкий: Несколько десятков раненых белорусов получили помощь в Польше. Они попали в страну без виз

27.08.2020 07:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше. Попали они на территорию страны-соседки, по словам Моравецкого, без виз. Премьер-министр 26 августа встретился с лидерами входящих в польский парламент политических партий. Встреча была посвящена событиям в Беларуси, сообщаетПольское агентство печати.


Матеуш Моравецкий. Фото: Reuters

— Несколько десятков граждан Беларуси, которые пострадали от режима Лукашенко, нашли помощь на территории Польши, — сказал премьер.

Министр попросил главу Минздрава Польши подготовить больницы, чтобы иметь возможность «принимать людей из-за восточной границы».

— Есть ряд людей, жестко избитых, замученных силовиками. Для всех этих людей польские больницы открыты, есть свободные места, — сказал он.

По словам Моравецкого, все участники сегодняшней встречи заявили, что главными ценностями являются суверенитет и свобода Беларуси.

Напомним, в Польше и Литве заявили об упрощении въезда для белорусов, несмотря на ограничения по COVID-19. Литва, например, из-за ситуации после выборов разрешила въезд белорусам, которые едут с «особыми гуманитарными политическими целями». В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщили в литовском Департаменте миграции.
 
 
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несколько десятков тяжело раненых человек из Беларуси получили помощь в Польше. Попали они на территорию...
 
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