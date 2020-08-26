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«Белнефтехим»: Беларуси купила у Азербайджана очередную партию нефти
Источник материала: ОНТ
«Белнефтехим» сообщил о покупке новой партии азербайджанской нефти. Об этом
Там уточнили, что танкер с новой партией «черного золота» должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Эту нефть примет Мозырский НПЗ.
По данным информагентства «Интерфакс-Азербайджан», которое передает слова замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова, компания собирается отправить в Беларусь партию нефти объемом свыше 90 тысяч тонн из порта Джейхан (Турция).
Как ранее сообщал председатель концерна «Белнефтехим», в 2020 году SOCAR может доставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.
Фото: БЕЛТА
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«Белнефтехим» сообщил о покупке новой партии азербайджанской нефти. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в «Белнефтехиме». Там уточнили, что танкер с новой...
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