«Белнефтехим»: Беларуси купила у Азербайджана очередную партию нефти

Источник материала: ОНТ

«Белнефтехим» сообщил о покупке новой партии азербайджанской нефти. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в «Белнефтехиме».

Там уточнили, что танкер с новой партией «черного золота» должен прибыть в порт Южный 2-4 сентября. Эту нефть примет Мозырский НПЗ.

По данным информагентства «Интерфакс-Азербайджан», которое передает слова замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагима Ахмедова, компания собирается отправить в Беларусь партию нефти объемом свыше 90 тысяч тонн из порта Джейхан (Турция).

Как ранее сообщал председатель концерна «Белнефтехим», в 2020 году SOCAR может доставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.

Фото: БЕЛТА

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