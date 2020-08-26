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Руководство Совета Европы призывает власти Беларуси безотлагательно начать национальный диалог для выхода из кризиса

26.08.2020 22:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси должны быть немедленно освобождены все задержанные участники акций протестов, прекращено любое жестокое обращение в отношении граждан и проведено прозрачное расследование всех случаев жестокости со стороны силовиков.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя Комитета министров Совета Европы Милтиадиса Варвициотиса, президента Парламентской ассамблеи СЕ Рика Даемса и генерального секретаря СЕ Марии Пейчинович-Бурич. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Легитимность не может исходить из репрессий. Она исходит из свободного, справедливого и основанного на верховенстве закона избирательного процесса», — подчеркивается в заявлении.

Руководство Совета Европы призывает власти Беларуси безотлагательно начать «широкий и инклюзивный национальный диалог с вовлечением гражданского общества, для того чтобы обеспечить мирное решение нынешнего кризиса и возможность проведения необходимых реформ в интересах всех граждан Беларуси».

В заявлении отмечается, что Беларусь пока еще не является членом Совета Европы, но страна присоединилась к ряду договоров и протоколов СЕ. Организация также реализует некоторые проекты в Беларуси.

«Мы все желаем, чтобы однажды Беларусь присоединилась к нашей европейской семье общих ценностей, став полноправным членом Совета Европы, — подчеркивается в заявлении. — Совет Европы готов работать над реализацией плана действий по сближению белорусского законодательства с европейскими демократическими стандартами. Совет Европы, обладая своими знаниями и опытом, готов поддержать такой диалог в сотрудничестве с другими международными партнерами. В частности, мы готовы поддержать необходимые конституционные реформы».

 
 
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В Беларуси должны быть немедленно освобождены все задержанные участники акций протестов, прекращено любое жестокое обращение в отношении граждан и проведено...
 
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