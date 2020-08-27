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Прошел всю войну: ветеран из Беларуси отмечает вековой юбилей
27.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Иванович Слобода прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в обороне Могилева. Был тяжело ранен. Герой Социалистического труда и обладатель нескольких десятков наград – орденов и медалей – сегодня отмечает вековой юбилей. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова присоединилась к поздравлениям.
«Когда тебе сто лет, каждый новый день праздник», – шутит Александр Иванович. В честь юбилея в парадном пиджаке. Тяжелом. Одних медалей около двадцати. И у каждой – своя история. Этот орден с поврежденной эмалью спас ему жизнь.
На фронт Александр Иванович попал в первые дни войны. Пехотинцем участвовал в
Следом – оборона Москвы, тяжелое ранение. Александру Ивановичу едва не ампутировали ногу. В госпитале провел три месяца. Однажды попросился на прогулку по Москве, в которой никогда не был – сам он родом из белорусской деревушки.
В 1942-м стал командиром
«Никакого секрета здоровья нет», – признается ветеран. В роду долгожителей не припомнит. Главное – относиться к людям с добром и не унывать. Сейчас Александра Ивановича беспокоит лишь зрение. Но любимые военные мемуары ему вслух перечитывает дочь.
В Беларуси сейчас проживает около 400 человек, которые уже отпраздновали столетний юбилей.
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Герой Соцтруда Александр Иванович Слобода в 1941-м участвовал в обороне Могилева, защищал Москву, а затем стал командиром партизанского отряда. А после войны...
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