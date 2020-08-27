Прошел всю войну: ветеран из Беларуси отмечает вековой юбилей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Иванович Слобода прошел всю Великую Отечественную войну. Участвовал в обороне Могилева. Был тяжело ранен. Герой Социалистического труда и обладатель нескольких десятков наград – орденов и медалей – сегодня отмечает вековой юбилей. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова присоединилась к поздравлениям.

«Когда тебе сто лет, каждый новый день праздник», – шутит Александр Иванович. В честь юбилея в парадном пиджаке. Тяжелом. Одних медалей около двадцати. И у каждой – своя история. Этот орден с поврежденной эмалью спас ему жизнь.

«Пуля в орден попала. Мы их называли «кукушка». А это были снайперы, которые стреляли», – говорит ветеран.

На фронт Александр Иванович попал в первые дни войны. Пехотинцем участвовал в легендарной обороне Могилева . Позиции защищали до последнего патрона – 23 дня. Вода в Днепре была красной. После команды «оставить город» солдаты месяц выбирались из окружения.

«Мы этот хлеб на всех, чтобы никого не обидеть, ниткой резали. Перекусишь и ржавой водой запьешь. И дальше двигаемся», – рассказал Слобода.

Следом – оборона Москвы, тяжелое ранение. Александру Ивановичу едва не ампутировали ногу. В госпитале провел три месяца. Однажды попросился на прогулку по Москве, в которой никогда не был – сам он родом из белорусской деревушки.

«Медсестра говорит: пойдем в парикмахерскую. Постригли меня, побрили, одеколонили. Я подхожу и спрашиваю: сколько платить? А ониговорят: мы от героев деньги не берем. Я говорю, что не герой, что вы! А они мне: вы герой, вы защищаете Москву», – вспоминает ветеран.

В 1942-м стал командиром партизанского отряда . Устраивал диверсии на железной дороге. А после очередного ранения Александра Ивановича отправили домой. Уже в мирное время восстанавливал страну. Занимал высокие должности, в том числе – заместителя председателя республиканского контроля народного хозяйства.

«Не кичится своим положением. Абсолютно – никогда, ни при каких должностях. Я считаю, что это очень редкое качество. Вкус к жизни абсолютно не утратил. С дивным чувством юмора, бесподобным», – отметила дочь ветерана Татьяна Шадрина.

«Никакого секрета здоровья нет», – признается ветеран. В роду долгожителей не припомнит. Главное – относиться к людям с добром и не унывать. Сейчас Александра Ивановича беспокоит лишь зрение. Но любимые военные мемуары ему вслух перечитывает дочь.

В Беларуси сейчас проживает около 400 человек, которые уже отпраздновали столетний юбилей.