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«Оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля нет — в стране проходят мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов»

27.08.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи с обнародованными планами Кремля оказать помощь белорусским силовикам.

«Оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля нет — в стране проходят мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов»

КС считает недопустимым «формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», поскольку «это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества».

«Высказываем сожаление, что по запросу действующего президента, который должен выступать гарантом Конституции, в Российской Федерации сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов для их использования на территории Беларуси. Ранее действующим президентом неоднократно заявлялось о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси», — говорится в заявлении КС.

Там подчеркивается, что основанием для использования механизмов ОДКБ является исключительно вооруженное нападение. «Мы не видим оснований для выхода ситуации внутри Беларуси из-под контроля. В Беларуси проходят исключительно мирные акции, поддерживаемые большинством белорусов», — отмечает КС.

Одновременно представители совета приветствуют и поддерживают позицию всех иностранных партнеров, которые отмечают, что «происходящее в Беларуси является внутренним делом Беларуси, внешнее вмешательство в любой форме недопустимо; власти следует слышать людей и вести диалог с представителями общества; все проблемы в Беларуси должны решаться мирным путем, экстремистских элементов в Беларуси нет, и так должно оставаться и впредь».

КС подтверждает, что проблемы внутреннего политического кризиса должны решаться исключительно в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами без внешнего вмешательства.

«Координационный совет не ставит своей целью получение власти, изменение конституционного строя и внешнеполитического курса, высказывает позицию и ведет свою работу в рамках закона, — подчеркивается в заявлении. — Все обвинения в использовании Координационным советом неконституционных способов и не предусмотренных законом инструментов являются ложными, что подтверждается программными документами и разъяснениями членов президиума КС».

Поскольку КС придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, его члены просят любых иностранных партнеров «воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т.п.».

Отмечается также, что КС не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении.

 
 
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Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса выступил с заявлением, в котором выразил сожаление в связи с обнародованными плана
 
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