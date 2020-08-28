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Рубль продолжает пике
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты демонстрируют рост на предпоследних летних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Больше всего растет российский рубль, добавляя 0,0288 пункта — 3,5701 белорусского рубля за 100 российских.
Евро также добавляет достаточно много. Плюс составляет 0,0166 пункта — 3,1656 белорусского рубля.
Доллар на этом фоне практически «стоит на месте» — 2,6633 белорусского рубля (+0,002 пункта).
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Все основные иностранные валюты демонстрируют рост на предпоследних летних торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. Больше всего растет российский рубль,...
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